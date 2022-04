L’histoire de la harpe, l’un des plus anciens instruments de musique au monde

La harpe est un instrument à cordes pincées. Il s’agit de l’un des plus vieux instruments au monde, puisque son histoire prend ses origines dès la préhistoire. Les premières harpes et lyres retrouvées remonteraient à la Mésopotamie des 5e et 4e avant notre ère.

L’autre grand berceau de la harpe est sans aucun doute l’Egypte. La harpe y est sacrée, utilisée par les prêtresses et prêtes pour communiquer avec les dieux. La forme et le nombre de cordes de la harpe égyptienne évoluent à travers le temps, d’une forme d’arquée sans caisse de résonance, on passe progressivement à une harpe angulaire formée de deux parties, une caisse de résonance et un joug de fixation. Cette harpe angulaire se répandra dans le Proche-Orient, en Afrique mais aussi en Europe.

Compagne de nombreux voyages mythiques et littéraires, la harpe est un instrument quais divin : elle est un outil de communication avec les dieux égyptiens, tandis que la lyre accompagne Orphée dans la mythologie grecque. La harpe accompagne le roi David dans l’Ancien Testament, elle accompagne ensuite les troubadours au Moyen Âge et devient l’emblème d’une culture celtique.