L'histoire de la boite à tartines

La boite à tartines n’est pas une invention moderne. Sa création remonte à 3500 ans avant notre ère. On le sait grâce à la découverte, en 2017, d’une boite en bois dans les glaces des montagnes suisses. Après analyse, des scientifiques ont découvert qu’elle servait à transporter des restes de nourriture.

La boite à tartines moderne est arrivée en 1800. A l’époque, les mineurs emportaient leur déjeuner dans un seau ou une boite en métal pour le protéger de la poussière ou des chats.

60 ans plus tard, les premières boites à lunch arrivaient dans les magasins. Elles ressemblaient à des mini valises en métal avec une poignée et des boutons fermoir. Même si elle se prend des coups et si elle s’abime au fil du temps, cette boite va résister à toutes les modes et toutes les évolutions... Enfin presque !

Dans les années 60, elle sera détrônée par la boite à tartines en plastique. Moins chère et de toutes les couleurs, c’est la star des réfectoires. Mais aussi une boite très polluante.

La grande tendance de cette rentrée, c’est la boite à tartines en bois. Comme celle qu’utilisaient nos ancêtres il y a 5000 ans.