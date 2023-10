L’Histoire de la Belgique, sous tous ses angles, thème de l’exposition "Nous, les Belges" à Verviers

Dès l’entrée dans la grande salle du magnifique Centre Touristique Laine et Mode, on peut entendre "La Muette de Portici" qui a déclenché la révolution de 1830, puis bien entendu, la Brabançonne ; plus loin, une vidéo de l’ULiège fonctionne en boucle sur la migration en Belgique, et à côté, une suite d’impressions par la vidéo d’immigrés lors de leur arrivée sur notre territoire. Autant de décors sonores et visuels qui accompagnent le parcours du visiteur à travers l’histoire de notre pays depuis la préhistoire ; Audrey Raskin, animatrice au CTLM et commissaire de l’exposition :" nous avons un module dédié à la création de la Belgique, un autre sur le développement du pays sur le plan industriel avec les succès économiques, les grandes innovations, comment ce petit pays a rayonné finalement dans tout l’Europe et le monde entier ; on s’intéresse aussi aux périodes plus sombres, les deux guerres et la colonisation du Congo, et on finit par un module dédié à l’immigration."