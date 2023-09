L’histoire de l’humanité bouleversée par quelques pièces de bois préhistoriques ?

Nous sommes bien avant l’apparition d’Homo Sapiens, notre ancêtre le plus direct. Il y a 476.000 ans, ce sont d’autres humanoïdes qui foulent notre terre. Dans cette région d’Afrique, il semble que seul l’Homo heidelbergensis, espèce ayant vécu entre 700.000 et 220.000 ans avant notre ère, soit présent. En tout cas, c’est le seul fossile humain que l’on ait retrouvé là-bas. Il a tout de l’homme préhistorique comme on se l’imagine souvent : front proéminent, barbes et cheveux hirsutes, chassant les animaux sauvages avec des armes rudimentaires. Un hominidé pas encore très évolué, capable de bien peu de choses en matière de technique. Enfin, ça, c’est ce que l’on pensait.

Car la découverte faite en 2019 en Zambie bouleverse complètement cette préconception. Les humains de la Préhistoire ont utilisé des techniques complexes déjà à cette époque reculée. Sur les rives des majestueuses chutes de Kalambo, à la frontière avec la Tanzanie, les archéologues ont trouvé, dans une poche de la rivière, deux rondins de bois anciens préservés par le sable et l’eau. Il existe peu de traces archéologiques en bois, matériaux périssables, qui datent de l’Âge de pierre. Nous avons donc peu d’informations sur l’utilisation d’outils et de structures en bois par les humains d’il y a près d’un demi-million d’années. Le fragment le plus ancien que l’on connaissait jusqu’ici n’a "que" 9000 ans.