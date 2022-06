" L’histoire de l’amour " un film qui se déroule sur 6 décennies et sur plusieurs continents

Pour réaliser la bande originale, Radu Mihaileanu a fait appel à Armand Amar avec qui il collabore depuis 2005, depuis le film " Va, vis et deviens ". D’abord, ils parlent des instruments majeurs, des thèmes qu’ils vont aborder et des moments musicaux clefs. Le but n’est pas de trouver immédiatement mais d’avoir un début de piste qui les mènera à leur univers commun.

Ensuite, Radu Mihaileanu doit trouver un rythme de référence et la couleur identitaire avant que ne commence le tournage. Comme instruments leaders, il y avait la clarinette, le violon et les cuivres. Il fallait aussi une rythmique répétitive de cordes en crescendo. Quand on entend la clarinette, ça rappelle le passé, le shtetl (un quartier juif) et aussi la musique klezmer. Cette clarinette apporte de la joie et de la nostalgie.

Le violon, joué à la Oïstrakh (David Oïstrakh, un des violonistes les plus réputés du 20e siècle) avec des notes tenues, nous plonge dans l’épique. Les cuivres et le répétitif des cordes sont devenus le thème du déluge. Et puis, à la fin du tournage, il y a eu de nouveaux thèmes comme : le chant en yiddish, le thème de l’amour au piano, du jeu des doigts et des mains qui se rejoignent.