L’histoire de John Taylor, le chirurgien qui rendit aveugles Bach et Haendel

Et comme si ce désastreux palmarès ne suffisait pas au chirurgien, John Taylor va récidiver en opérant, quelques années plus tard, Georg Friedrich Haendel, qui souffrait, lui aussi, d’une diminution progressive de la vue, très certainement due à un accident de calèche survenu en 1750, année de la mort de Bach. C’est en Angleterre que les chemins de Haendel et de John Taylor se croisent, certainement 1758. L’opération est à nouveau un échec et Haendel s’éteindra quelques mois plus tard, en avril 1759. Et là encore, ce sont les "soins" médicaux prodigués par John Taylor qui sont mis en cause.

John Taylor, chirurgien aveuglant, traîne donc derrière lui une longue liste de patients devenus aveugles par sa faute, et porte en grande partie la responsabilité de la disparition de deux grands maîtres de l’âge baroque. Et ironie du sort, John Taylor finira sa vie aveugle, au début des années 1770.