L'histoire de Joachim Gérard médaillé paralympique dans notre podcast : "Un jour dans le sport"

Le 16 septembre 2016, Joachim Gérard hurle sa joie. Il vient de remporter la médaille de bronze en tennis en chaise roulante aux Jeux Paralympiques de Rio. Cette médaille, il en a rêvé depuis qu'il a pour la première fois empoigné une raquette, à l'âge de 12 ans. Et qu'elle soit en bronze ne change pas grand-chose à son bonheur. Huitième de finaliste à Pékin en 2008, quart de finaliste à Londres en 2012, il voulait une médaille à Rio en 2016, et il l’a eu ! Retour sur son fantastique parcours, au cours duquel le tennisman belge a battu deux ex-numéros 1 mondiaux et celui en exercice. Une histoire qui se déroule sur les courts, mais aussi dans les coulisses…