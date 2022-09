Le livre Lend Me Your Ears : A Fan History by Richard Houghton vient de sortir.

Raconté à la première personne, ce nouveau livre rassemble des centaines d'anecdotes de fans et leurs souvenirs du groupe, mais aussi des histoires des collaborateurs, d'autres musiciens et célébrités qui les ont côtoyés au cours de leurs 50 années de carrière. On retrouvera aussi des photos inédites de fans dans ce livre.