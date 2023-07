L’histoire de Fougeret, le château le plus hanté de France

Pour celles et ceux qui croient aux fantômes, cette situation peut sembler terrifiante. Et dans un premier temps, la propriétaire fait appel à un chasseur de fantôme. Désarçonnée au début, la famille décide néanmoins de s’installer définitivement dans leur nouvelle demeure, le Château de Fougeret, à 40 km de Poitiers, et cohabite alors avec tous ces 'invisibles'. Une sorte de colocation aux frontières du réel. Et cette cohabitation extraordinaire se passe très bien selon la châtelaine : elle et les siens ont appris à vivre et même à communiquer avec un huissier assassiné à la hache, un chevalier du Moyen-Âge, une vieille dame, une petite fille dont on peut entendre les rires dans les étages supérieurs…