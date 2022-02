L’histoire de "Beavis And Butt-Head Do The Universe" se précise !

"Dans ce film qui se passe dans l’espace, et qui est sans doute le plus stupide qui a jamais été réalisé, Beavis et Butt-Head sont condamnés par un juge à faire un camp dans l’espace en 1998. Leur obsession pour un simulateur d’amarrage (huh huh) les emmène dans un voyage à bord de la navette, avec – comme on peut s’y attendre – des résultats désastreux. Après avoir traversé un trou noir, ils réapparaissent à notre époque, où ils cherchent l’amour, abusent des iPhones, et sont pris en chasse par l’Etat. Spoiler : ils ne réussissent pas."

Paramount + va aussi ajouter 200 épisodes remastérisés du dessin animé original de MTV. Beavis And Butt-Head avait été initialement diffusé entre 1993 et 1997, avec un retour en 2011 pour une seule saison.