L'histoire de "Ashes to Ashes", le clip iconique de David Bowie

Cette semaine, c'est Laurent Rieppi qui vient s'asseoir au coté de Fanny Gillard dans le fauteuil de Review. Et qui de mieux que notre spécialiste maison de David Bowie pour nous parler du clip inoubliable et iconique de "Ashes to ashes" ?

On est ici au début des années 80 avec un Bowie qui démarre un nouveau chapitre de sa vie. Débarrassé de nombreux problèmes et d'addictions, il va mieux et entame cette nouvelle décennie avec un autre regard et décide d'enterrer le célèbre personnage de Major Tom qu'il incarnait dans "Space Oddity".

Et dans ce nouveau clip, il décide d'aller un peu plus loin que dans les précédents. On vous laisse découvrir tout cela avec les explications de notre expert en la matière.