L’histoire d’une chanson : Kristofer rend hommage à Lou Deprijck

Disparu le 19 septembre dernier, le chanteur Lou Deprijk était aussi connu pour avoir produit le tube "Ça plane pour moi", attribué à Plastic Bertrand.

Retour sur un tube planétaire :

Fin des années 70, Lou Deprijk relève le défi de sortir une chanson punk, francophone. Loin d’assumer le look de la chanson, c’est un certain Roger Jouret, bientôt Plastic Bertrand, qui incarnera les paroles. Le succès est immédiat, mais coup de théâtre 30 ans plus tard : Le titre qui devait être réenregistré par Plastic Bertrand, ne l’a jamais été. Une information confirmée par la justice en 2006.

Vendue à plus d’un million d’exemplaires en quelques mois, et plus de huit millions entre 1977 et 2015, la chanson "Ça plane pour moi" se hisse également à la 47e position des meilleures ventes aux États-Unis.

Véritable succès à l'international, la chanson de Lou Deprijk a été reprise en live par de nombreux chanteurs, notamment le groupe des Red Hot Chili Peppers ou encore The Police.