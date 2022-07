L'histoire d'amour continue : Lotto-Soudal prolonge le très prometteur Arnaud De Lie

C'est ce qui s'appelle savoir verrouiller ses jeunes pépites. Consciente du potentiel monstrueux de son jeune talent, Arnaud De Lie, la formation Lotto-Soudal a sauté sur l'occasion pour le prolonger dès cette saison. A 20 ans, le Belge est donc lié à l'équipe belge jusque 2024.

"Ce qu’Arnaud a fait cette année, alors qu’il est encore néo-professionnel, est très impressionnant " a expliqué John Lelangue, CEO de Lotto Soudal, dans un communiqué publié par la formation belge. "Nous savions qu’il s’agissait d’un grand talent puisque nous le suivions déjà dans notre équipe de développement. Mais nous n’aurions pas pu imaginer qu’il allait s’imposer par six fois lors de ses six premiers mois chez les pros. Nous pensons qu’il possède les qualités pour viser la victoire dans les plus grandes courses d’ici quelques années. Les coureurs comme Arnaud De Lie, formés par nos soins et qui performent ensuite au plus haut niveau, représentent l’avenir de notre équipe. C’est pourquoi nous sommes très heureux qu’il reste avec nous. "

Une récompense, on ne peut plus logique, au vu de la saison XXL du sprinteur belge. Pour sa 1e saison professionnelle, le neo-pro a amassé 6 victoires de prestige, participant grandement à l'opération survie entamée par Lotto-Soudal pour rester en World Tour.

Vainqueur du Trofeo Playa de Palma-Palma en tout début de saison, il a poursuivi sur sa lancée en comportant le Grand Prix Jean-Pierre Monseré dans la foulée. En confiance, il a empoché la Volta Limburg Classic avant de triompher trois fois en 10 jours, à la Marcel Kint Classic, sur la Flèche de Heist puis finalement lors du Tour du Limbourg.

"Je me sens très bien dans cette équipe" a confié Arnaud de Lie de son côté. "Je me sens à l’aise avec tous les coureurs, le staff et les directeurs sportifs. L’équipe a roulé pour moi dès ma première course. Quand j’ai confiance en mon sprint, je sais que je peux compter sur leur soutien. Cette confiance réciproque est pour moi la raison la plus importante de prolonger. "