L'histoire d'Albert Einstein, réfugié au Coq en 1933 avant de partir pour l'Amérique

Le dossier qui lui est consacré aux Archives de l'Etat belge montre à quel point Albert Einstein était menacé lors de ses escapades au bord de la Mer du Nord."Le dossier est un véritable jackpot. Par le biais de ces rapports de surveillance, on découvre la personnalité du professeur Einstein", s'enthousiasme l'archiviste Filip Strubbe.

"Un des rapports dit qu'il aimait bien se balader sur la digue à 2H00 ou 3H00 du matin sans avertir la police. Cela rendait sa protection difficile". Deux fonctionnaires de la Sûreté de l’État devaient suivre les moindres faits et gestes du scientifique car une société secrète nazie avait mis sa tête à prix.

Lorsqu'un ami chercheur juif est abattu en République tchèque fin août 1933 sur ordre du Reich, Einstein comprend qu'il n'est plus en sécurité en Belgique. Via le port belge d'Ostende, il rejoint Londres, d'où il émigre vers les États-Unis.

La sculpture qui le représente au Coq a immortalisé une de ses citations les plus connues: "Imagination is more important than knowledge" (L'imagination est plus importante que la connaissance).