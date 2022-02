L'Histoire Continue : quand Marvin Gaye est venu se réfugier à Ostende

Sur le pont du paquebot, un homme se tient debout. Son caban bleu marine. Ses lunettes de soleil. Sa barbe noire. Au loin, les barres d’immeuble d'appartement s’étirent, le long de la digue. Les deux flèches de la cathédrale d’Ostende déchirent le ciel.

Derrière lui, Marvin Gaye laisse Londres et des souvenirs sombres Le bateau dépasse la jetée et entre dans le port. Face à lui, Ostende… et une vie à réinventer. "Je suis un orphelin, pour l’instant. Et Ostende est mon orphelinat. Dans la mesure où, là maintenant, précisément, il y a des endroits où je préfèrerais être. Mais j’ai sans doute besoin d’être ici. (..) Ostende, c’est une belle petite ville. Qui bat un temps plus lentement que Paris, Londres, New York ou Los Angeles. Peut-être même deux temps plus lentement."