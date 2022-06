L’Histoire Continue : Oklahoma City (1995), aux origines des tueries de masse politiques aux Etats-Unis

Trente ans plus tard, cette ligne de fracture qui traverse l’Amérique n’a pas disparu, loin de là. De plus en plus d’Américains et d’Américaines se placent du côté de ceux qui croient en ces visions alternatives de la politique américaine. “Avant, ce genre d’individus, leurs discours et les documents qu’ils consultaient étaient vraiment à la marge de la société.", explique Jérôme Jamin, professeur à l’ULiège et spécialiste des Etats-Unis. "Il fallait trouver le bon libraire, ne pas être trop gênés d’aller s’inscrire auprès du libraire pour commander un magazine particulier qui allait vous fournir une vision alternative du monde. Cette vision est devenue de plus en plus mainstream. On n’est plus devant 2 ou 3% de la société qui adhère à ce genre de vision de la société, mais on est devant au mois une personne sur cinq aux Etats-Unis qui doutent du discours officiel et adhèrent à des versions alternatives.”