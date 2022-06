L’Histoire Continue : les décalcomanies au LSD, la légende urbaine qui disait que les enfants risquaient de faire "trip mortel"

Plusieurs versions de ce tract circulent, en Wallonie et à Bruxelles. Et on a pu retracer l’origine – probable – de cette légende urbaine, venue des Etats-Unis, passée par le Québec et Nice (où il existe un hôpital Saint-Roch). Et il y a un fond de vérité à cette histoire.

Huit ans plus tôt, en 1980, le Bureau des Narcotiques de la police de l’Etat du New Jersey fait une saisie de drogues un peu étonnante : des buvards imprégnés de LSD, sur lesquels figure Mickey Mouse, en costume de Fantasia. Les policiers américains rédigent une circulaire sur ce nouveau graphisme particulier, et placent une phrase, en tête du document. “Attention, des enfants pourraient confondre ces buvards et des tatouages à transférer sur la peau.” Cette phrase marque le début de la rumeur. L’idée d’“un conditionnement de LSD ressemble à des tatouages pour enfants” va devenir, “des tatouages pour enfants contiennent du LSD”