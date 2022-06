L'histoire continue: le pouvoir est au bout du stéthoscope, la jeunesse maoïste du PTB

La visibilité de TPO-Amada dans son combat contre l’ordre des médecins ou pour dénoncer la pollution au plomb de l’usine Umicore d’Hoboken offre à Chris Merckx un poste de conseil communal dans un district d’Anvers. Mais le succès s’arrête là. Le parti ne décolle pas. Il faut dire que TPO-AMADA annonce la couleur, révolutionnaire, maoïste, marxiste léniniste. Cette radicalité assumée ne parvient pas à séduire un large public, même dans les milieux ouvriers ou les militants de TPO-AMADA sont souvent rejetés par des délégués syndicaux. La transformation en PTB ne changera rien à la radicalité de la ligne. Il faut attendre 2008 pour que le PTB entame une rénovation importante et trouve le chemin du succès dans les médias et les urnes.

Que reste-t-il du Maoïsme aujourd’hui ?

Le PTB d’aujourd’hui a bien évolué par rapport à AMADA des années 70. Mais jusqu’à quel point ? La réponse à cette question n’est pas simple et divise les analystes politiques depuis plusieurs années. Pascal Delwit, avec son livre PTB : nouvelle gauche, vieilles recettes, jugeait en 2014 que cette transformation était surtout de façade. Mais depuis 6 ans le parti a continué sa transformation. Politiquement, on ne peut plus dire que le PTB est un parti maoïste. Même s’ils suivent très fort Pékin et les affaires de la Chine et jamais ils ne votent contre l’action publique chinoise. Ce n’est plus un parti maoïste donc mais culturellement cela reste présent. L’idée d’aller au peuple, de vivre avec des salaires peu élevés, ce sont des éléments inscrits dans l’histoire du PTB.

David Pestieau, directeur politique du PTB n’assume plus l’étiquette maoïste : Oui cela a changé. Le parti a quitté cette référence lors du congrès de 2008 pour avoir un socialisme qui part des réalités de la Belgique. On a quitté le gauchisme, le sectarisme, le dogmatisme du PTB de l’époque. A côté on garde les points forts : un parti des actes et pas des paroles, avec par exemple médecine pour le peuple. On reste un parti de rupture qui veut une société socialiste. On est pour une révolution, on veut un autre système. Et oui, la révolution est compatible avec la démocratie. La définition d’une révolution c’est qu’elle est portée par le peuple.

La PTB aurait donc abandonné son gauchisme fondateur ? Pascal Delwitt nuance : Le parti à une perspective de rupture. Lors du dernier congrès ils ont réinstauré le terme "révolutionnaire" dans le texte. L’horizon du PTB est donc bien celui d’une rupture. Mais ils ne disent pas bien quelles seront les étapes intermédiaires. Le PTB n’est donc pas dans une perspective réformiste classique où l’on assume de l’intérieur du système des réformes. Il y a une difficulté d’articuler les objectifs annoncés et leur mise en œuvre.