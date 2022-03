L’Histoire Continue : la Tchétchénie, premier laboratoire russe de la guerre en Ukraine

En Russie, tous les regards se tournent vers la Tchéchénie, et ses chefs de guerre indépendantistes qui n’ont pas désarmé. Boris Eltsine, le Président de la Fédération de Russie est empêtré dans des scandales de corruption et les problèmes de santé. En même temps, un homme – jusque-là inconnu - est en train de grimper les échelons du pouvoir à toute vitesse. Presque inconnu jusqu’à l’été 1999, à la tête des services secrets du pays (le FSB), Vladimir Poutine est tout à coup nommé Premier ministre. "Avec quelqu’un qui est le chef du FSB et qui a donc des pratiques et une culture policière, il est clair que la violence devient véritablement le logiciel du pouvoir politique en gestation lorsque M. Poutine est nommé Premier ministre", explique Aude Merlin, spécialiste de la Russie et du Caucase, chargée de cours à l’Université Libre de Bruxelles qui s’est rendue plusieurs fois en Tchécthénie.

Il est clair que la violence devient véritablement le logiciel du pouvoir politique en gestation, lorsque M. Poutine est nommé Premier ministre.

Et en effet, le niveau de la violence va rapidement monter d’un cran. Après les cinq attentats sur le sol russe, lors d’une conférence de presse à Astana au Kazakhstan, Vladimir Poutine aura ces mots : "Nous poursuivrons les terroristes partout […]. Si on les prend dans les toilettes, eh bien, excusez-moi, on les butera dans les chiottes."

Quelques jours plus tard, début octobre 2000, des dizaines de milliers de soldats russes viennent se masser à la frontière, au nord de la Tchétchénie. Les bombardements commencent.