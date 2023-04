L’histoire continue : la Pologne dans l’union, 20 ans de malentendu ?

Le 8 juin 2003, les Polonais choisissaient par référendum de faire partie de l’Union européenne. Un an plus tard ils devenaient un des dix nouveaux Etats membres de l’Union.

C’est une histoire de famille. L’histoire d’un mariage, d’une union faite d’espoir, une histoire de destins croisés. C’est aussi une histoire compliquée, faite de non dits et de malentendus. Une relation orageuse, ou chacun à besoin l’un de l’autre, mais où chacun attend de l’autre quelque chose qu’il n’est pas.

Ce retour à l’Europe des anciens pays du bloc de l’Est était un horizon pour l’union et pour la Pologne. L’horizon de la paix, de la démocratie et de l’économie de marché. 20 ans après, que reste-t-il aujourd’hui des rêves d’Europe en Pologne et en Europe de l’Ouest ? Où en est cette relation ternie par de nombreux sujets de discorde ?

La guerre froide que l’Europe de l’ouest pensait terminée est de retour. Le statut de la Pologne a changé dans l’union. En première ligne face à la Russie, le pays occupe une position centrale. Plus seulement au niveau géographique mais aussi au niveau politique. On s’est dit donc qu’il était primordial de revenir sur ce processus qui a débouché sur l’entrée en 2004 de la Pologne et de 9 autres Etats dans l’union. Un processus qui semblait évident à l’époque, mais qui n’allait pourtant pas de soi.

Les conflits de plus en plus durs entre la commission et le groupe de Visegrad, les pays de l’Est qui prennent le chemin de l’illibéralisme suscite souvent de l’incompréhension entre l’ouest et l’est à propos de l’Etat de droit, de la démocratie, des valeurs fondamentales de l’Europe. Il faut donc prendre le temps de revenir sur le chemin parcouru ensemble pour mesurer l’origine de ces malentendus.

Dans ce podcast : Olivier Hanrion, journaliste RTBF. Dorota Bawolek, journaliste Belgo-Polonaise.