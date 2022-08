"L’histoire continue": Ivre, il provoque une Daerdenmania

Youtube…

Mais ce qui va le sauver c’est une toute jeune plate-forme nommée Youtube. Pour l’essentiel Youtube alors ce sont des clips musicaux, des vidéos de chats ou de chutes. Pas grand monde ne perçoit dans le monde politique et médiatique que les réseaux sociaux vont bouleverser si rapidement la communication, et on ne sait pas si c’est un danger ou un atout pour la politique. Michel Daerden saura en tirer profit et va devenir l’homme politique le plus populaire au sud du pays.

Louis Maraite ancien rédacteur en chef de La Meuse, désormais élu MR, a écrit un livre : "Daerdenmania". "La presse fonctionne par alibi. Sa performance sur Youtube est l’alibi des médias mainstream. Ce sont eux qui ont donné de l’ampleur à cet événement. Avec la Meuse on a même organisé un concours d’imitation de Michel Daerden avec lui comme président du Jury."

On mesure ce qui a changé. "Une telle chose ne serait plus possible aujourd’hui, analyse François Brabant. Ce qui a changé, c’est que nous avons un regard plus moral sur la manière de faire de la politique. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus réactifs. Il y aurait eu beaucoup plus de commentaires. Sans doute qu’un récit plus critique et négatif autour de Michel Daerden se serait imposé d’entrée."