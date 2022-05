L’Histoire Continue : « Il y a, aujourd’hui, une guerre culturelle autour de la question de l’avortement »

Peut-être plus que jamais, depuis les années 70, cette ligne de démarcation pro-vie/pro-choix est mouvante dans de nombreux pays. Aux Etats-Unis, la Cour Suprême serait sur le point d’annuler l’arrêt qui – depuis 50 ans – reconnaît l’avortement. Pour Berengere Marques-Pereira, politologue et autrice du livre "L’avortement dans l’Union Européenne", nous assistons à une lame de fond à divers endroits du monte. "Le droit à l’avortement est extrêmement mis en cause dansles pays qui sont en prise avec des mouvements populistes identitaires de droite et les fondamentialismes religieux, qu’ils soient de l’Eglise Catholique ou des Evangélistes ou encore de l’Eglise Orthodoxe. Il y a un développement des mouvements anti-genre. C’est-à-dire une véritable guerre culturelle qui dénonce tout ce qui pourrait faire advenir une décadence, un déclin de l’Occident, qui mettrait à mal l’ordre des sexes. On est face à des mouvements qui sont profondément réactionnaires".

Berengère Marques-Pereira poursuite sur l’idée que ces mouvements sont moins présents en Europe, et en Belgique. Ce que confiirme Frédéric Brichau, le coordinateur du cenre de planning familial Willy Peers, à Namur. "On le sent d’une certaine manière, mais ce n’est pas comme aux Etats-Unis où il y a des personnes qui sont devant les centres qui pratiquent l’avortement pour culpabiliser les femmes qui arrivent. On est pas dans ce cas de figure en Belgique. Mais ces mouvements sont quand même assez présents. Ils sont très présents et très bien organisés sur internet. C’est problématique parce que c’estle premier outil de recherche pour trouver des réponses. Et qu’on peut y trouver des choses fausses."