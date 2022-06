L'histoire continue: il y a 25 ans, la fin de Mobutu. Le crépuscule du Zaïre, le retour du Congo

Le 17 mai, bonjour Kinshasa

Le lendemain, le 17 mai, une deuxième journée historique commence. Les habitants ont l’oreille rivée sur la radio, de loin le média le plus suivi au Zaïre. Quartier par quartier, Rue après rue, ils suivent l’arrivée des nouveaux maîtres du zaïre. D’ailleurs ce n’est plus vraiment le Zaïre. Mobutu avait eu l’audace et le pouvoir absolu de renvoyer le Congo dans les poubelles de l’histoire et de renommer son pays. Mobutu parti, le Zaïre s’est enfui avec lui. L’armée régulière est en déroute, d’autant que le chef d’État-Major, le général Mahélé a été assassiné. Des cohortes de soldats hagards remontent le boulevard du 30 juin. Ils retournent à leur camp ou ils retournent chez eux ou ils désertent. Certains tentent de se placer désespérément sous la protection des soldats de l’ONU.

Les troupes de AFDEL, l’Alliance des forces démocratiques de libération du Congo, sont enfin là, dans les faubourgs de Kinshasa. Les petits hommes verts comme on les appelle défilent fièrement. Treillis vert, bottes noires. Ils sont soutenus par le Rwanda et l’Angola. Laurent Désiré Kabila peut maintenant annoncer sa victoire. Il s’agit de s’affirmer, de frapper les esprits. Il intervient depuis Lubumbashi. Veste militaire et ton martial. Laurent Désiré Kabila parle de lui à la troisième personne.

Quand le crépuscule tombe sur Kinshasa, il tombe aussi sur le Zaïre, sur un régime, sur toute une époque. L’espoir est là, que Laurent Désiré Kabila rende le pouvoir au peuple, et relance le pays. Les habitants peuvent enfin exulter. Une bonne partie de la population déteste Mobutu, son régime policier, sa répression, et surtout la prédation organisée des ressources du pays qui a plongé le Congo dans la pauvreté. Les soldats de Kabila sont dans le centre-ville, sur leurs véhicules. Et la population chante pour les accueillir.