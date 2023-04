L’Histoire continue : il y a 10 ans, l’élection du Pape François, une révolution pour l’Eglise catholique ?

Rome, la chapelle Sixtine, la fumée blanche, Habemus Papam, l’élection d’un pape est un rituel qui se perd dans les fils du temps. Il y a 10 ans, le 13 mars 2013, le Pape François était élu sur le trône de Saint Pierre. Premier pape latino américain, premier pape Jésuite, et premier pape depuis le 15e siècle à être élu alors qu’un autre pape est toujours vivant. La renonciation de Benoît XVI avait surpris, suscitant encore aujourd’hui bien des questions sur les raisons profondes de sa décision. L’explication officielle, la fatigue physique, n’a pas convaincu tout le monde. La traîtrise, la corruption, les finances du Vatican, les affaires de pédophilie sont venues ternir la fin du mandat de Benoît XVI et fourni autant d’explications possibles à sa démission.

Le Pape François était donc très attendu. Beaucoup le présentaient comme celui qui devrait remettre de l’ordre au Vatican, celui qui allait réformer le fonctionnement de l’Eglise ou en tout cas comme celui qui selon ses propres mots voulait poser un regard neuf sur l’Eglise.

Y est-il parvenu en 10 ans ? C’est la question principale à laquelle nous conduit ce podcast. Autour de la table, deux personnalités qui étaient en studio et en direct à la RTBF pour commenter l’événement il y a 10 ans. Eddy Caekelberghs, journaliste et Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain.

Direction Rome, il y a 10 ans dans L'Histoire continue…