L’Histoire continue : #columbianchemicals, voici comment a été fabriquée la première fake news russe diffusée aux Etats-Unis

Nous sommes en avril 2014, cinq mois avant qu’il n’y ait pas d’explosion à l’usine chimique de Centerville en Louisiane, mais que des comptes Twitter, des pages Facebook, des vidéos Youtube, s’évertuent à le faire croire. Et d’après les investigations menées par les autorités américaines des mois plus tard – un nouveau département se crée à l’Internet Research Agency.

Le Projet Translator. Ce projet se concentre sur la population américaine et conduit des opérations sur les plateformes de réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Sa stratégie comprend, écrit le rapport, “l’interférence avec les élections américaines de 2016, avec pour but de répandre la méfiance sur les candidats et le système politique en général”.