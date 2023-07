L’Histoire continue : CETA, le "non" de la Wallonie porté par Paul Magnette

En 2016 à Namur, la ministre canadienne Chrystia Freeland négocie le CETA, ce nouveau traité objet de critique qui concerne le Canada l'ensemble de l'Union Européenne et de ses États-membres : des milliards d'euros par an sont en jeu, et des milliers d'entreprises. Depuis des mois, la Wallonie refuse de signer cet accord économique et global avec le gouvernement canadien, qui baisse les droits de douanes et les tarifs douaniers pour une extension des entreprises public, et des investisseurs privés. Elle n'obtiendra rien, elle sort en larmes et se livre aux caméras, elle est très déçue. Des larmes de crocodile, pour pousser les Wallons à signer... et ça a marché.