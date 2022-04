L'Histoire Continue : 21 avril 2002, le second tour Chirac-Le Pen a provoqué un déclic pour l'extrême-droite

Avec 20 ans de recul, comment peut-on expliquer ce premier passage de l'extrême-droite au second tour ? On a beaucoup évoqué, à l'époque, le taux d'abstention, la fragmentation de la gauche. Mais aujourd'hui, Benjamin Briard, chercheur au CRISP, perçoit quand même quelque chose de plus fondamental. "C'est un échec des partis traditionnels sont réputés être entrés en crise, d'une certaine manière. Et puis plus fondamentalement, c'est un crise de la démocratie représentative qu'on retrouve. C'est la méfiance des citoyens à l'égard du fonctionnement même de la démorcatie qui est ébranlée en 2002, et qui encore aujourd'hui tend à s'amplifier".

Et le choc du 21 avril 2002 a des conséquences à plus long terme que le mandat qu'a entamé Jacques Chirac juste après. "Pour la première fois, au Front National, Jean-Marie Le Pen et les cadres du parti se rendent compte qu'ils peuvent véritablement accéder au pouvoir et ne plus se contenter d'un rôle d'opposition".