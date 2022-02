L'histoire continue: 1996, la plus grande grève de l’histoire de l’enseignement

Protégée par des parapluies, Laurette Onkelinx fait demi-tour sous les lazzis de la foule. Les deux cortèges socialistes en viennent quasiment aux mains devant les caméras de télévision. A Bruxelles, c’est le même scénario, la salle prévue pour la fête du travail est envahie par les militants de la CGSP, les élus, Philippe Moureaux ou Charles Picqué sont conspués, bousculés, et chassés à coups d’œufs.

A Charleroi, le président du PS, Philippe Busquin tente de se faire entendre, mais il a beau crier, il est étouffé sous les cris de colère. Enfin, à Frameries, le vice Premier ministre fédéral Elio Di Rupo tenait un meeting avec Johan Vande Lanotte, son collègue du parti socialiste flamand. Médusé, il se retrouve au milieu d’un chahut indescriptible. Le premier mai 1996 est une gifle pour le PS, soutien historique de l’enseignement public. Les fissures apparaissent au grand jour, les socialistes qui traversent déjà les affaires Agusta viennent maintenant de perdre la confiance des enseignants, une importante base électorale.

Le PSC, le partenaire soutien historique de l’enseignement libre, est dans une situation à peine moins facile avec la CSC. C’est un moment politique. Les profs les plus engagés dans ce conflit vont se détourner du PS et du PSC et se tourner vers un petit nouveau en politique. Ecolo va soutenir les revendications des enseignants en défendant un refinancement de l’enseignement. Ecolo prépare une victoire éclatante trois ans plus tard.

Divisions syndicales

Mais les événements du premier mai, vont aussi affaiblir les syndicats. La CGSP et la CSC enseignement sont accusées par d’autres centrales d’aller trop loin, et de pratiquer un combat corporatiste qui affaiblit l’organisation syndicale. Au sein des syndicats les divisions éclatent aussi au grand jour. A la CSC par exemple, le grand patron Josly Piette, estime que le conflit doit s’arrêter.

La fin de l’année scolaire approche. Après une centaine de jours de mobilisation, le gouvernement n’a pas reculé, le décret Onkelinx est voté et le mouvement gagne en impopularité dans l’opinion. Alors les profs s’interrogent. Que faut-il faire ? Certains menacent de ne pas faire passer les examens. Une grève administrative appelée grève des examens, ou grève des diplômes. Cette position divise profondément le mouvement. Les leaders syndicaux sont moins radicaux. Ils observent que la grève est moins suivie, le journal "Le Soir" évoque une participation de 2 à 3% lors de la journée de grève du 31 mai.

Finalement, le 3 juin 1996, les syndicats annoncent une suspension du mouvement pour que la fin de l’année puisse se dérouler sans trop de casse. Des actions sont déjà annoncées à la rentrée de septembre. Mais la mobilisation ne reprendra pas, les économies seront bien réalisées. Laurette Onkelinx à tenu bon, mais son impopularité atteint des sommets dans les écoles. Ainsi s’achève le plus long mouvement de grève de l’histoire de l’enseignement.