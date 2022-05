L’Histoire Continue : 1995, comment le deuxième rapport du GIEC sur le climat a été manipulé

Ils sont en train de tenter de discréditer l’homme qui établit le lien entre êtres humains et changements climatiques. Et – en réalité – ils n’en sont pas à leur coup d’essai. Les membres du Marshall Institute ont conseillé les cigarettiers, pour tenter d’atténuer le lien entre cigarette et cancer, même chose pour la gravité du trou dans la couche d’ozone, ou la dangerosité des pesticides.

Ben Santer a compris tout cela des années plus tard, en lisant “Les Marchands de Doutes”. Ce livre a été écrit en 2010 par deux historiens des sciences américains, Naomi Oreskes et Erik Conway. C’est à ce moment-là que Ben Santer a compris dans quelle pièce il avait joué. Il a compris qu’il avait été un élément, un pion d’un modèle d’ores et déjà reproduit à de nombreuses reprises. Une technique pour créer la controverse scientifique et semer le doute, en utilisant les médias ou en publiant des contre-études scientifiques dans des revues de mauvaise qualité pour pouvoir les agiter en cas de besoin.

Et ce doute-là, à la fin des années 90 s’est doucement instillé auprès d’une partie de la population, dans le cerveau de citoyens qui ne voulaient pas croire à la réalité du réchauffement climatique. Jusqu’au jour où un inconnu a déposé un rat devant la porte de Ben Santer. Depuis ce jour-là, la vie de Ben Santer et son rapport au monde ont irrémédiablement changé. “Je n’ai jamais pu remettre le génie dans la lampe. Je n’ai jamais plus habité le monde innocent et naïf que je connaissais avant 1995”, a-t-il dit.