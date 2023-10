L’histoire cachée de "God save the King", un hymne aux origines françaises inattendues

En 1686, Louis XIV, roi libertin dans ses jeunes années et profondément religieux dans ses dernières, sillonne les couloirs du château de Versailles. Ce roi qui a épuisé son pays avec des guerres insensées et des impôts faramineux, tombe malade. Une fistule cloue le Roi Soleil sur son lit qui risque de devenir son lit de mort. En désespoir de cause, on fabrique sur mesure un couteau avec lequel on espère pouvoir retirer la dite fistule. Et ça, à l’endroit même où, le 20 septembre dernier, Charles III profite d’un repas grandiose. Aujourd’hui, ce couteau forgé en 1686, peut encore être admiré au musée de la Médecine de Paris.

Finalement, le Roi Soleil survivra et retrouvera même une santé. Mais Charles III était-il au courant que la Duchesse de Brinon et le compositeur Jean-Baptiste Lully ont remercié dieu pour cette guérison dans un chant de louange, une remarquable chanson appelée "Grand Dieu sauve le Roi" ? Une mélodie par la suite revisitée par Georg Friedrich Haendel et vendue au roi d’Angleterre qui en fit son hymne. Un hymne traduit en "God save the King".

Alors, Charles III savait-il qu’on avait pu lui chanter cet hymne grâce à une fistule française ?