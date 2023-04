L'histoire avant d'aller dormir : quels sont les bienfaits pour votre enfant ?

Stéphanie Van Oost recommande de commencer vers un an et demi avec de petites histoires. Ce qui est important c’est de ritualiser et de s’y tenir.

Quand l’enfant commence à savoir lire, vous pourrez inverser les rôles en lui demandant de raconter lui-même l'histoire : "c’est une fierté pour l’enfant".

L’enfant continuera le rituel tout seul en lisant avant de s’endormir.