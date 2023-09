L’Hippodrome de Wallonie se prépare pour un week-end sportif et festif

C’est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de paris sportifs et d’évènements hippiques. Ce dimanche 23 septembre, l’hippodrome wallon accueille dès 13h le Grand Prix de Wallonie et les finales du Darby. L’occasion aussi de découvrir en famille les coulisses de l’évènement et les secrets de la discipline.

Les meilleurs chevaux d’Europe seront à Ghlin ce week-end à l’occasion du Grand Prix de Wallonie. Au programme : des courses majeures du calendrier international ainsi qu’une épreuve spéciale réservée aux jeunes chevaux nés en Belgique mais aussi des promenades en poney, une visite de la forge et des animations pour les plus jeunes.

Avec ces activités annexes, l’Hippodrome de Wallonie veut vulgariser le spectacle : " on pense à tort qu’il y a des codes pour venir ici, ce n’est pas le cas, c’est d’ailleurs pour cela que ce week-end, l’entrée sera gratuite. Il sera aussi possible de suivre les courses en immersion. L’idée c’est de permettre au public d’avoir une autre perception des courses en général et du grand prix en particulier ", explique Bruno Dhiel responsable communication de l’Hippodrome wallon.

Depuis sa création en 1999, l’Hippodrome de Wallonie a su se faire une place de choix au cœur du calendrier international. Plébiscité par les sportifs du monde entier pour la qualité de ses infrastructures, il est aussi le plus gros partenaire étranger du PMU français avec plus de 100 millions d’euros joués lors des courses à Ghlin. Une aubaine pour la région.

Plus d’infos sur l’évènement : https://hippodromedewallonie.be/calendrier/courses-de-trot-255/