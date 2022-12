L’hippocampe : un compagnon fidèle en amour tout au long de sa vie

Nous sommes dans une période où l’amour et les jolis sentiments se doivent de prédominer… Et le règne animal n’est pas le dernier à nous le démontrer. Dans le 6/8, Bénédicte Flament en dévoile un peu plus sur ce curieux poisson marin qu’est l’hippocampe.

Il s’agit d’une espèce qui sait ce que sont l’amour et la fidélité. Cette espèce pratique la monogamie, et reste fidèle à son partenaire tout au long de sa vie.

L’hippocampe peuple les mers tempérées et tropicales du monde entier. C’est un poisson qui se distingue de par sa forme, qui ressemble à un cheval ou à une licorne, selon votre niveau d’imagination. Il possède une petite couronne, qui est propre à chaque individu, un peu comme l’empreinte digitale chez nous.

Ils se déplacent verticalement grâce à leur nageoire dorsale et vivent le plus souvent attachés par leur queue préhensile à une algue. Leur petite taille et leur faible vitesse de nage ne leur procurent que peu de moyens de défense.

Ils se nourrissent de petits crustacés qu’ils repèrent grâce à leurs yeux bien développés et mobiles indépendants l’un de l’autre. Une fois la proie repérée, ils utilisent leur bouche comme d’une paille pour l’aspirer en déplaçant brutalement un os dans leur bouche, ce qui provoque une dépression suffisante.