L'hibernation expliquée pour les enfants

Il n’y a que certains animaux qui hibernent, comme le hérisson, la chauve-souris, le hamster sauvage, la marmotte ou encore le loir.

Si ces animaux hibernent, c’est pour survivre à la saison froide et au manque de nourriture.

En hiver, le corps doit fabriquer plus de chaleur pour garder une température intérieure élevée. Conséquence, le corps consomme plus d’énergie et a besoin de plus de nourriture.

Le problème, c’est qu’en hiver, la nourriture est plus difficile à trouver pour ces animaux. À la place, ils vont dormir. En dormant, ils économisent leur énergie car leur température, leur rythme cardiaque et leur respiration diminuent.



La période d’hibernation est bien préparée par ces animaux. Avant l'hiver, ils vont se construire un abri. Le hérisson par exemple va rassembler des feuilles mortes pour se faire un igloo.

Et puis, ils mangent aussi beaucoup ! Ils vont se goinfrer pour se constituer une bonne couche de graisse. Elle fondra tout doucement en hiver pendant qu’ils dorment. Certains animaux comme le hérisson se réveillent de temps en temps parce qu’ils ne savent pas accumuler toutes leurs réserves pour l’hiver. Ils prennent donc parfois une petite collation puis se rendorment.

L’hibernation se déroule généralement de novembre à avril. Une fois que la température atteint les 8 degrés, ces animaux reprennent une vie normale.