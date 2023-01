L’hibernation artificielle humaine pourrait devenir réalité grâce à une découverte dans le cerveau de macaques

Une expérience sur des singes révèle un "interrupteur cérébral" qui pourrait permettre à l’humain d’entrer en hibernation artificielle et ainsi de réaliser de longs voyages dans l’espace.

Les capsules d’hibernation des voyageurs spatiaux que l’on peut voir dans de nombreux films de science-fiction (du Cinquième Élément de Luc Besson à Interstellar de Christopher Nolan) pourraient peut-être devenir un jour réalité grâce à une récente découverte.

Si la technologie humaine évolue rapidement, il est encore loin le moment où l’on pourra s’approcher de la vitesse de la lumière et effectuer des voyages spatiaux dans les confins de notre Galaxie (ou juste aller rendre visite à l’étoile d’à côté, Proxima Centauri à 4,22 années-lumière). Si une telle technologie voyait le jour, il nous faudrait malgré tout pouvoir entrer en hibernation pendant le voyage qui pourrait durer des (dizaines) d’années.

L’hibernation et la torpeur sont des états physiologiques qui permettent aux animaux de résister à des conditions défavorables, comme le froid extrême et le manque d’oxygène. Les ours sont l’exemple le plus connu d’hibernation, ils peuvent rester plusieurs mois sans bouger, sans manger, ni boire. La température corporelle baisse et le métabolisme ralentit pour pouvoir maintenir le corps en vie.