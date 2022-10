L’heure silencieuse ou quand les supermarchés s’adaptent aux personnes autistes

En France, dans certaines enseignes de supermarchés, c’est une initiative qui a été mise en place il y a quelques années déjà. L’heure silencieuse, c’est une plage horaire où on coupe la musique et on réduit l’éclairage dans le magasin, Une heure ou deux pour permettre aux personnes autistes hypersensibles à l’environnement sonore et lumineux de faire des courses dans le calme.

Qu’en est-il en Belgique ? Pour l’instant, on en parle, mais il n’y a rien de concret même si le secteur de la grande distribution s’y dit globalement favorable. En tout cas, la fédération du commerce COMEOS encourage aujourd’hui clairement les supermarchés à faire le test.