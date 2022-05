L’heure parfaite pour arriver en soirée

Vous ne savez jamais si vous allez arriver trop tôt ou trop tard en soirée? Il existe désormais une formule qui vous donne le bon timing ! Petit avertissement toutefois à celles et ceux que seule la vue d’une formule mathématique effraie !

C’est le site américain The Atlantic qui vient de dévoiler ce fameux outil pour évaluer à quelle heure arriver en soirée au meilleur moment. Ils ont demandé à un certain Daniel Bliss, mathématicien de son état et sommité aux USA, de créer la bonne formule pour le bon horaire. La formule en question avait déjà été citée dans le roman de John Green de 2006, Le théorème des Katherine, Biss l’avait construite pour connaître l’issue d’une relation amoureuse.

Le mathématicien a pris en compte 7 paramètres pour y parvenir. Si vous faites le test, remplacez les lettres par des notes de 1 à 10 :

1. Le degré de ponctualité de vos amis (p) 2. Votre degré de confiance dans leur ponctualité (c) 3. Le fait que vos amis soient du genre à arriver tous et toutes dans le même laps de temps (ou pas) (l) 4. Le niveau d’inconfort que vous procurerait le fait d’arriver trop tôt (a) 5. Le niveau d’inconfort que vous procurerait le fait d’arriver trop tard (r) 6. Le degré d’excitation que vous procure cette soirée (e) 7. L’avance ou le retard (en minutes) que vous avez généralement sur l’horaire auquel vous aviez prévu d’arriver quelque part (x, le seul critère qui n’est pas à noter entre 0 et 10).

Après ce test, théoriquement, vous n’arriverez plus trop tôt en soirée genre gêné d’être le premier, ni trop tard, genre ils sont tous ambiancés c’est foutu.