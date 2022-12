L’heure du départ a sonné pour le Belfius Viva for Life tour avec Fanny Jandrain aux commandes !

Et c’est parti pour le Belfius Viva for Life tour ! Notre pétillante Fanny Jandrain part à la conquête de la Fédération Wallonie-Bruxelles à bord d’un rutilant motorhome pimpé aux couleurs de Viva for Life.

Le Belfius Viva for Life tour commencera sa tournée dès le 18 décembre à Bernissart et fera ensuite escale dans quatre villes différentes supplémentaires : Andenne le 19 décembre, Braine-Le-Château le 20 décembre, Anderlecht le 21 décembre, et enfin Hannut le 22 décembre.

L’objectif ? Donner un petit coup de main aux organisateurs de défis… et bien sûr, faire grimper la cagnotte de Viva for Life !