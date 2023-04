"L’heure des femmes" : quand une émission radio donnait enfin la parole aux femmes

Comment Menie arrivait-elle à gagner la confiance de toutes ces femmes ? "Elle faisait partie de ces personnes profondément humaines et empathiques, qui font qu’on se confie à elles sans même les connaître, parce qu’on sent une écoute et une totale absence de jugement", souligne Adèle Bréau.

Et puis il y avait évidemment sa voix. Une voix touchante, rassurante, qui a beaucoup contribué au succès de l’émission.

"Il y a cette espèce d’écoute et de confession par les ondes. Et à cette heure de l’après-midi où les hommes étaient au bureau, où les enfants dormaient et où il y avait cette espèce de gynécée de femmes qui se confiaient entre elles et qui se tendaient la main."

Les gens ne connaissaient pas son visage au début, mais rapidement, il y a eu une vedettisation des animateurs de la chaîne et elle est devenue très connue. Elle a vécu la totale célébrité, les paillettes, le showbiz, le Festival de Cannes,… en total grand écart avec l’univers sombre de ses émissions de l’après-midi, raconte Adèle Bréau.

"Elle s’était fait analyser avant l’émission, je pense que ça aussi, ça a beaucoup participé à son succès. Le fait de ne pas voir quelqu’un, et d’être comme allongé chez le psy, ça joue beaucoup. Et elle a repris, elle, l’analyse, pendant l’émission, parce que ça a été humainement compliqué pour elle aussi de vivre tout ça."