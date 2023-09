L’Heure des comptes : le podcast qui décortique l’actualité économique et qui livre les bons plans consommation

Découvrez dès à présent L’Heure des comptes, votre chronique économique quotidienne de Matin Première en podcast. De votre portefeuille aux marchés internationaux. De la vie des petites et moyennes entreprises chez nous aux multinationales, on vous donne les clés pour comprendre les enjeux économiques et leurs conséquences concrètes.

Chaque matin, on décortique votre facture d’électricité, de gaz, d’énergie, votre fiche de paie, votre salaire ou votre déclaration d’impôts. On explique l’inflation, la hausse des prix, les grandes crises, les questions d’emplois, de pénurie de main-d’œuvre dans les entreprises. On décrypte l’actualité des syndicats, des fédérations patronales et sectorielles.

Comment analyser objectivement les chiffres de la croissance, du PIB, des taux d’emploi et de chômage ? Quelle actualité dans le monde entrepreneurial aura un impact sur votre portefeuille ?

En suivant l’évolution du marché, L’Heure des comptes vous donne aussi les astuces pour alléger votre ticket de caisse au supermarché. Outre la consommation, cette chronique vous livre ses bons plans en termes d’investissements. Elle se penche aussi sur les nouvelles technologies, qu’elles concernent votre smartphone, les jeux vidéo ou les moyens de transport.

On décode également la hausse ou la baisse des prix de l’essence à la pompe, les cours des matières premières sur les marchés internationaux, les bourses, le commerce international, les relations commerciales,…

Grâce à L’Heure des comptes, votre fiche d’impôts, les placements avantageux ou les bons d’État n’auront plus aucun secret pour vous.