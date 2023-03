L'heure de l'union sacrée a-t-elle vraiment sonné, pour relancer l'économie liégeoise ?

Voici vingt ans, à l’annonce de l’arrêt de la sidérurgie liégeoise, un "groupement de redéploiement économique" a été créé. Les plus sceptiques disent qu’il n’a pas été d’une grande utilité. Il tente à présent avec le soutien des quatre partis dits traditionnels, de se relancer. C’est le retour de l’union sacrée. Toutes les forces vives politiques, industrielles, syndicales montrent un bel enthousiasme à l’idée de cette refondation. Toutes ? Pas vraiment : les pétébistes, à la "gauche de la gauche", ne sont pas les bienvenus…

Un lieu pour débattre et définir les axes stratégiques d’un nouveau développement : simple gare de triage de projets pour aller chercher du financement et des subsides à d’autres niveaux de pouvoir, régional, fédéral ou européen ? Ou indispensable outil pour redevenir une "métropole de la connaissance et du savoir", comme le prétend son directeur, Jean-Christophe Peterkenne ?

Dans cet épisode de Liège en Prime, il explique sa méthode et il détaille ses objectifs. L’ambition, c’est d’augmenter le taux d’emploi, d’accroître l’attractivité du territoire, et d’accélérer la décarbonation, à l’échelle de la province. Et ça, à la fin de cette décennie. Au-delà du discours sur la nécessité de fédérer les énergies, qui tient parfois de la méthode Coué, la volonté, c’est une façon de tourner la page des scandales à répétition, Publifin ou Nethys, qui ont accentué la méfiance entre les élus de tous bords. Mais ce wishfull thinking peut-il suffire ?