L’heure a-t-elle sonné pour la toute-puissance de l’avion ?

La nouvelle charge contre la domination de l’avion comme moyen de transport vient de France. Le ministre Clément Beaune souhaite instaurer un tarif minimum pour les billets d’avion. L’objectif est de "lutter contre le dumping social et environnemental", explique-t-il ce mercredi matin dans un entretien à L’Obs. Il argumente : "des billets d’avion à 10 euros, à l’heure de la transition écologique, ce n’est plus possible ! Cela ne reflète pas le prix pour la planète." L’objectif est de réduire la différence de prix entre le billet d’avion et le billet de train.

Prenons l’exemple concret de cette compagnie aérienne low cost qui en trois clics propose un billet d’avion pour Vienne depuis Bruxelles, en octobre, à 26 euros. Le même trajet coûtera 104 euros au voyageur qui choisira le train. Même différence environ pour Barcelone : 28 euros pour l’avion et 115 euros pour le train. Et si on fait l’exercice pour une réservation rapide, il faudra débourser 263 euros pour partir à Barcelone ce vendredi en train contre 146 euros si vous prenez l’avion. Le constat est déjà partagé depuis longtemps : l’avion coûte souvent beaucoup moins cher.