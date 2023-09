L'Héritage Goldman sur scène : une bonne surprise !

Quinze personnes vont et viennent sur scène, chantent, s’emparent tour à tour des instruments, percussions ou guitares. Le light show est basique mais efficace. Les arrangements, comme ceux des disques, sont signés Erick Benzi, avec lequel Goldman a réalisé tous ses derniers albums et ceux pour Céline Dion. Ça joue très bien, l’habillage musical et les harmonies vocales sont réussis. Camille Bertholet accompagne la troupe au violon et violoncelle, et on reconnaît en fond de scène le claviériste Jacky Mascarel — en kilt — ancien musicien de Goldman.

Il se dégage de cette troupe de jeunes artistes une énergie incroyable. Ils sourient, prennent du plaisir, chantent, dansent, jouent, ravis d’être là et de partager avec nous. Deux heures de show pour une vingtaine de tubes et tout cela est très bien en place (hormis, mini-bémol, On n’y peut rien de fin de show durant laquelle Nérac semble courir après le tempo).