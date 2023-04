"L’héritage Goldman" en concert : Michaël Jones interprète "Elle a fait un bébé toute seule" en live

Michaël Jones était l’invité du 8/9 pour le spectacle L’héritage Goldman, qu’il jouera au Cirque Royal de Bruxelles en septembre avec les musiciens de Jean-Jacques Goldman et de nombreux jeunes artistes.

L’Héritage Goldman, c’est à la fois un spectacle et un album sorti en deux volumes, qui continuent à faire vivre les nombreux standards de Jean-Jacques Goldman. Et il y en a tellement que sur scène, le choix a été difficile. Il n’y a d’ailleurs pas eu de choix : "la seule solution qu’on a trouvée c’est de faire un medley qui dure 17 minutes. On a emmagasiné le maximum de chansons", explique Michaël Jones.

Sur scène comme sur disque, Michaël Jones est accompagné de nombreux artistes de la jeune génération. Mary Cooper, Tomislav, Céphaz, Lilian Renaud ou Mister Mat entre autres, qui donnent un nouvel accent à toutes ces chansons.

"Sur scène il y a des chansons qu’ils interprètent à leur manière", raconte Michaël Jones. "C’était très important que les artistes qui sont sur scène avec nous gardent leur identité. Parce qu’il va y avoir un après Héritage. Et eux, il faut qu’ils continuent."

L’héritage Goldman, c’est deux heures de spectacle à venir découvrir le 19 septembre. Toutes les informations et les réservations sont à retrouver sur le site du Cirque Royal de Bruxelles.