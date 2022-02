L’héritage et l’importance des mots au coeur de ces romans

En fait pour l’anecdote les habitants d’Ibiza racontent que les Sirènes auxquelles Ulysse a échappé, se cachaient à Es Vedrá. C’est une petite île voisine, inhabitée, que ceux et celles qui ont la chance d’approcher qualifient de " magnétique ", et pour cause : elle est à l’origine de bien des légendes dont nos fameuses sirènes, créatures mythiques tantôt sublimes, tantôt monstrueuses. Ça, c’est ce que vous devez savoir avant de commencer ce périple très dense avec Juan, un célèbre DJ qui a vécu un peu comme un vampire désabusé à travers les nuits endiablées de l’électro aux quatre coins du monde, pendant près de vingt ans. Et là, pour des raisons qui vont prendre forme au fil d’un peu plus de trois cents pages, il se retrouve dans une vieille bâtisse complètement isolée de la civilisation, en Ardèche, d’humeur plutôt désagréable et cynique, et on sent que l’intégration à ce nouveau quotidien va être compliquée.