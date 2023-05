L’herboristerie, une formation qui séduit de plus en plus d’adultes

La formation en cours du soir s’étale sur deux ans et mène au diplôme d’entrepreneur en herboristerie. Outre les cours pratiques, elle comporte aussi bien des cours scientifiques de botanique, d’anatomie, de biochimie, que des cours de droit, de gestion ou de comptabilité. L’IFAPME la propose depuis 2011 dans ces centres de formation, et le nombre d’inscrits en Wallonie est passé de 105 à 241 sur cette période. A Perwez, où elle existe depuis 2015, on compte cette année 32 apprenants. Tous ne souhaitent pas forcément lancer leur activité d’herboriste à l’issue de cette formation. "Il y a de plus en plus un retour vers la nature, à reprendre le contrôle de sa santé, cela peut expliquer le succès de ce type de cours ", analyse la formatrice.