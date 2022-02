L'herbe à chat pourrait vous servir à autre chose qu'à énerver votre chat

On ne compte pas le nombre de trucs et astuces en plus de produits plus ou moins chimiques qui existent pour essayer de se débarrasser de ces insectes particulièrement énervant en été pendant ces nombreuses nuits où leurs bourdonnements viennent nous réveiller.

Une équipe de chercheurs de l’Université Northwestern et de l’Université de Lund étudie le phénomène pour voir comment l’utiliser à bon escient pour diminuer les nuisances nocturnes de ces insectes. Si d’autres expériences ont été réalisées pour restreindre les populations de moustiques, comme la Floride, qui a lancé un programme de moustiques génétiquement modifiés, cette option pourrait être la plus naturelle et la plus efficace.