L’hémochromatose : comment un excès de fer peut mettre en péril votre santé

En cette période dédiée à la sensibilisation et à la prévention, la Semaine de l’Hémochromatose met en lumière une maladie sournoise qui affecte des millions de personnes à travers le monde. L’hémochromatose, souvent appelée "la maladie du fer", se cache derrière des symptômes vagues et souvent ignorés. Découvrez comment prévenir, diagnostiquer et traiter cette maladie génétique qui peut toucher chacun d’entre nous. Le point avec le Pr Peter Starkel, chef de clinique au Service d’hépato-gastroentérologie aux Cliniques universitaires St Luc à BXL.