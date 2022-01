"L’Helicobacter pylori": cette bactérie dans le ventre qui concerne 50% de la population

Symptômes

Les symptômes principaux sont les mêmes que ceux de la gastrite :

La dyspepsie , soit une mauvaise digestion. L’impression de digérer lentement et que les aliments pèsent longtemps sur l’estomac.

Des éructations (ndlr : expulsions d’air et de gaz contenus dans l’estomac) fréquentes après les repas.

Des nausées.

Parfois même de "vraies" douleurs, notamment dans les périodes qui succèdent au repas.

Cette bactérie est responsable de la survenue de 70% des ulcères gastriques et de 90% des ulcères duodénaux.

Comment la détecter ?

Quand les patients sont symptomatiques, on procède à une gastroscopie, soit une endoscopie de l’estomac réalisée sous anesthésie de la gorge. Le médecin procède à une biopsie de l’estomac qui permettra de découvrir, ou non, la présence de Helicobacter pylori.

Il existe également un test respiratoire : "un test à l’urée". La bactérie sécrète une enzyme qui s’appelle "l’uréase", qu’on peut détecter par un test respiratoire. Dans ce cas, après avoir demandé au patient d’ingérer une pilule spéciale, on lui demande de souffler dans des éprouvettes.

Si on a la bactérie en soi, elle peut s’activer n’importe quand. On ne connaît pas exactement les facteurs qui déclenchent cette bactérie. Puisqu’on l'a contracté dans l’enfance, il n'y a pas d'âge précis pour développer des symptômes.

Traitement

Dès le moment où la bactérie est détectée, il y a un traitement antibiotique à prendre. Puisqu’il s’agit d’une bactérie et non d’un virus, elle est sensible aux antibiotiques. On procède alors à une cure d’éradication à base d’antibiotiques, qui vont permettre d’éliminer la bactérie à pratiquement 90% des cas. Parfois il faut s’y reprendre à deux ou trois fois pour en venir à bout.

L’Helicobacter est responsable d’un a 3% des cancers de l’estomac, ce qui n’est pas rien. Une fois que l’on a éradiqué l’Helicobacter pylori, les symptômes disparaissent mais le risque de cancer - lorsqu’il y a eu des modifications pathologiques de la muqueuse - ne disparaît pas. Dans ces cas-là, il faut continuer à suivre les patients.

