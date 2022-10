L’harmonica, petit instrument mais accompagne de grands artistes : Oasis, Talk Talk, Joe Cocker ou Robbie Williams

Il tient dans la poche ; peut se jouer seul, n’importe où, n’importe quand et convient au plus petit budget ! Lui, c’est l’harmonica et c’est sans doute pour toutes ses raisons qu’il a une connotation très populaire, très folk, très blues !

L’harmonica est un instrument à vent, de la famille des bois, à anches libres, fonctionnant sur le même principe que l’accordéon : des lamelles métalliques de longueurs différentes, produisent les notes en vibrant au passage de l’air, air soufflé par la bouche ou aspiré. C’est d’ailleurs toute la particularité de l’engin. D’une tessiture normale de trois octaves, il se décline en trois grandes familles : l’harmonica diatonique simple ; diatonique double (appelé aussi trémolo) et l’harmonica chromatique.

Sur son troisième album, ''Be Here Now'' en 1997, Oasis publie ''All Around The World''. Le clip se veut un hommage aux Beatles et plus précisément au film d’animation ''Yellow Submarine'' sorti 30 ans plus tôt, qui utilise l’harmonica. C’est Mark Feltham, une légende de l’instrument qui accompagne Oasis, qui a été découvert dans les années 80 aux côtés du guitariste irlandais Rory Gallagher, qu’on peut entendre sur Talk Talk, ou en 1997 pour accompagner Joe Cocker, sur le tube de Robbie Williams ''Let Me Entertain You'' en 1998.